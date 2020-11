Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise : une demo disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch

Suite, vous l'auriez deviné, de Fitness Boxing, sorti en 2018 sur Nintendo Switch, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise est, à priori, le dernier jeu de Nintendo de l'année. 66 exercices différents, 23 musiques remixées, une alarme qui fait vibrer et clignoter les Joy-Con et un mode 2 joueurs sont au programme de ce nouvel opus. Le premier, peut-être moins mis en avant que Ring Fit Adventure a malgré tout lui aussi bénéficié des différents confinements en aidant les joueurs à rester en forme. En attendant de découvrir si cet épisode 2 s'imposait, vous pouvez dès aujourd'hui commencer votre entrainement grâce à une démo gratuite disponible sur l'eShop. Vous pourrez découvrir le tutoriel, accéder à la séance quotidienne (avec quelques restrictions néanmoins) découvrir les différents coachs et même accéder aux entraînement libres (limités cependant à dix sessions.) Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez notre vidéo (dans quelques minutes) ci-dessous.

Pour rappel, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise sera disponible sur Nintendo Switch le 4 décembre 2020 .