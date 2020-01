Fire Emblem : Three Houses - Faites la connaissance de Balthus

Avec l'arrivée du dernier DLC "Ombres embrasées" le 13 février sur Nintendo Switch, Fire Emblem : Three Houses va se voir gratifier de nouveaux personnages. Après Constance (ici), cette fois-ci c'est Balthus (nom FR non confirmé), qui nous ait introduit via le compte Twitter japonais de la licence. Cette petite présentation de ce nouveau personnage est accompagnée d'une vidéo en japonais, histoire de nous mettre l'eau à la bouche avant la sortie du DLC.

Restez connecté sur Nintendo-Master, car il semblerait que d'autres personnages nous seront dévoilés prochainement.