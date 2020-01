Fire Emblem : Three Houses - Faites la connaissance de Constance

Avec l'arrivée du dernier DLC "Ombres embrasées" le 13 février sur Nintendo Switch, Fire Emblem : Three Houses va se voir gratifier de nouveaux personnages. L'occasion donc pour le compte Twitter japonais de la licence de commencer les présentations de ces nouveaux personnages vivant dans l'ombre du monastère. Et cette semaine, c'est la jeune Constance (nom FR non confirmé) qui est à l'honneur :

