Bilan 2019 : les joueurs japonais élisent leurs meilleurs jeux de l'année sur Nintendo Switch

Nintendo Japon a publié son classement annuel des jeux les plus plébiscités par les joueurs en 2019 sur Nintendo Switch. Le résultat est assez surprenant dans son ensemble. En tête on trouve Fire Emblem : Three Houses qui est donc le titre qui a reçu le plus de mention positive cette année de la part des joueurs japonais. il est suivi par deux jeux Dragon Quest : Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime et Dragon Quest Builders 2. Retrouvez la liste complète ici ou sur le site de Nintendo japon.

Fire Emblem : Three Houses (Nintendo) Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime (Square-Enix) Dragon Quest Builders 2 (Square-Enix) Okami (Capcom) Cuphead (StudioMDHR) Pokémon Bouclier (Pokémon) Pokémon Epée (Pokémon) Rune Factory 4 Special (Marvelous) Yoshi’s Crafted World (Nintendo) Undertale (Hachinyon) Luigi’s Mansion3 Ultimate Chicken Horse Untitled Goose Game Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Maker 2 Overcooked 2 Slay the Spire Box Boy! & Box Girl! Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Fitness Boxing, Moon The Legend of Zelda: Link’s Awakening GRIS Diablo III Eternal Collection ASTRAL CHAIN, Resident Evil 4 Hollow Knight Pokémon: Let’s Go Pikachu! Super Mario Party New Super Mario Bros. U Deluxe

Source : Nintendo