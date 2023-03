Fire Emblem Engage - Le volume 3 du pass d'extension débarque le 8 mars

Veronica, Chrom et Daraen n'en peuvent plus d'attendre et ont décidés de débarquer dès le 8 mars prochain dans le volume 3 du pass d'extension de Fire Emblem Engage. Dans cet avant-dernier volume, les joueurs pourront retrouver Veronica de Fire Emblem Heroes (la déclinaison Mobile de la saga Fire Emblem) ainsi que Chrom et Daraen de Fire Emblem Awakening, sorti en 2013 sur Nintendo 3DS. Chrom étant le père de Lucina, ces retrouvailles familiales promettent d'être touchantes.

Pour rappel, le dernier volume de ce pass d'extension débarquera d'ici la fin de l'année et ajoutera des classes supplémentaires ainsi que le « Xénologue déchu », un scénario totalement inédit.

Volume 3 – Disponible le 8 mars Emblème des Liens Terminez l'annexe divine liée à cet Emblème pour recevoir le bracelet du Saint-Veilleur et ajouter l'Emblème Chrom (avec Daraen) à vos rangs. Emblème des Héros Terminez l'annexe divine liée à cet Emblème pour recevoir le bracelet de l'Héritière Solitaire et ajouter l'Emblème Veronica à vos rangs. Volume 4 – Bientôt disponible L'ultime volume du pass d'extension ajoute des classes supplémentaires ainsi que le « Xénologue déchu », un scénario inédit mettant en scène de nouveaux personnages, lieux et combats à découvrir.