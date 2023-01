Fire Emblem Engage s'offre une bande-annonce de lancement pour fêter sa sortie sur Nintendo Switch

Le mois de janvier 2023 entame son dernier tiers, et c'est aussi l'occasion pour nous de poser nos mains sur la première grosse cartouche de Nintendo et Intelligent Systems sur Nintendo Switch : Fire Emblem Engage. Pour célébrer cette sortie, nous vous proposons de visionner ci-dessous la bande-annonce de lancement du jeu. Et si vous n'avez pas encore franchi le pas, vous pouvez également lire notre test dédié signé Lotario juste-ici.

Invoquez les Emblèmes et accomplissez votre destinée ! Le Dragon déchu s'apprête à renaître ! Éveillez-vous en tant que Dragon divin et combattez aux côtés de héros de légende pour sauver le continent d'Elyos dans Fire Emblem Engage sur Nintendo Switch.