Test Fire Emblem Engage - Une bouffée d'air frais pour la licence !

Ce vendredi 20 janvier marque une nouvelle étape dans l'histoire de Fire Emblem. La licence se voit enrichie d'une nouvelle pierre, prenant le nom de Fire Emblem Engage, venant renforcer ce monument du Tactical-RPG vieux de 23 ans maintenant. Si l'on perd une partie de l'aspect relationnel entre les personnages, le gameplay des batailles a été revu pour apporter une nouvelles dimensions aux joutes. L'ami Lotario a eu l'occasion de se plonger de longues heures dans l'aventure, afin de vous fournir un test le plus complet possible. Vous trouverez ce dernier ci-dessous.

Après avoir choisi votre avatar, homme ou femme, vous incarnez Alear le Dragon divin. L’histoire commence alors que la bataille fait rage. Vous vous frayez un chemin au travers des hordes ennemies, épaulé par vos compagnons qui semblent utiliser des âmes de héros du passé, ô combien connus. Vous voilà donc devant un certain dragon déchu, Sombron, à priori responsable de toute cette guerre. Alear possède un anneau lui permettant de combattre avec le non moins célèbre Marth. Au moment de passer à l’attaque contre ce terrible antagoniste, Marth vous indique qu’il est désormais temps de fusionner. Après quelques joutes, vous vous exécutez, prenant alors une forme plus puissante, et parvenez à terrasser Sombron. Au moment de sa chute, Marth espère que vous vous souviendrez toujours de lui.