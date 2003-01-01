FINAL FANTASY VII REBIRTH - Le poids du jeu révélé, faites de la place sur votre Nintendo Switch 2

Avis aux fans de Cloud et compagnie, FINAL FANTASY VII REBIRTH s'apprête à débarquer sur vos Nintendo Switch ce mercredi 3 juin 2026. Si le premier volet de la trilogie occupait déjà un espace assez conséquent sur l'espace de stockage de votre console avec ses petits 90,4Go, sa suite directe ne sera pas en reste puisque FINAL FANTASY VII REBIRTH est actuellement affiché avec un poids de 91,5 Go. Vous l'aurez compris, c'est donc le moment de commencer à faire de la place sur la mémoire interne de votre console, ou de songer à investir dans une carte Micro SD Express. Restez également à l'affut dans les prochains jours pour découvrir notre test dédié.

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