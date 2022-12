Final Fantasy Pixel Remaster officialisé sur Nintendo Switch en version dématérialisée et en version physique (très) limitée

FINAL FANTASY IV

Le scénario suit Cécil, un chevalier noir et capitaine des Ailes Rouges, qui décide de lutter contre la tyrannie de Baron aux côtés de son ami fidèle et de celle qu'il aime. En chemin, il fera équipe avec Kaïn le chevalier dragon, Rosa le mage blanc, Rydia l'invocatrice et bien d'autres talentueux alliés. FINAL FANTASY IV a posé les jalons du genre du RPG grâce à ses personnages hétéroclites, son intrigue complexe et son système d'Active Time Battle (ATB – combat en temps réel) avec lequel le temps s'écoule même durant les combats, donnant ainsi aux joueuses et aux joueurs une sensation d'urgence haletante.