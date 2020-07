Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition - Découvrez les boîtes japonaises

Square Enix et les jeux Nintendo Switch en Occident, ça a toujours été une histoire compliquée. Comme de (trop) nombreux titres parus à ce jour sur la console hybride, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sera disponible uniquement sur l'eShop en Europe et en Amérique du Nord. Seul le public japonais aura le droit à sa version physique. En attendant de savoir si l'anglais et le français seront disponibles dans cette version boîte pour éventuellement passer par l'import si vous êtes allergique au dématérialisé, nous pouvons apercevoir sur le compte Twitter de la licence les boîtes officielles des versions Nintendo Switch et PS4.

Pour rappel, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est attendu pour le 27 août 2020 .