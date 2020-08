Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition - Découvrez le making-of sous-titré en français

Normalement disponible à partir du 27 aoû t en version dématérialisée en Occident, Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition se dévoile à nouveau ce jour de manière un peu plus originale que d'habitude. Exit un énième trailer, aujourd'hui Square Enix nous propose de découvrir une vidéo making-of d'une vingtaine de minutes, disposant de sous-titres en français, ce qui est assez rare pour être souligné.

Au cours de cette vidéo, nous pourrons admirer quelques images de gameplay, et surtout avoir une analyse et le point de vue des développeurs aussi bien sur le jeu original que sur le remake. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous et vous donnons rendez-vous à la fin du mois pour quelques sessions en multijoueur !