Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est disponible sur Nintendo Switch

Initialement sortie en 2003 sur Gamecube, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Ed. revient en force sur Nintendo Switch dans une version remaster. Disponible dès aujourd'hui sur l'eshop de la console hybride de Nintendo au prix de 29.99€, cette nouvelle version du jeu ajoutera de nouveaux contenus comme un mode multijoueur en ligne (4 joueurs), avec l'ajout de donjons et boss supplémentaires, de nouveaux objets, apparences et pleins d'autres. Un contenu qui ravira les plus nostalgiques d'entre nous.

Vous retrouverez ci-dessous un artwork officiel du jeu signé par le character designer Toshiyuki Itahana. De plus, si cela vous intéresse, retrouvez notre news comparative entre la version Gamecube et la version Nintendo Switch du jeu ici.

Source : Nintendo