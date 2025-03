Le studio Umanimation derrière Dordogne ferme ses portes

Il est difficile de ce dire que malgré l'accueil positif des critiques et des joueurs, des fois cela ne suffit pas pour maintenir un studio ouvert. Dans notre cas, ce sont malheureusement 2 studios, Un Je Ne Sais Quoi et Umanimation, récemment fusionnés, qui ont fermé leurs portes. Si ces noms vous dit quelque chose, il s'agit des créateurs du jeu Dordogne, sorti en juin 2024 sur Nintendo Switch, ayant eu le droit à une édition physique, et a même remporté un Pégase en 2024 dans la catégorie "excellence graphique".

Malheureusement, après la sortie de Dordogne, les faits sont là, les revenus engendrés par le jeu ne sont pas suffisants pour permettre au studio de se maintenir, et l'absence de financement pour leurs futures créations ne leur permettent pas de continuer l'aventure. Une preuve de plus s'il en fallait que tous les secteurs sont actuellement dans une période compliquée dans l'Hexagone. Nous vous laissons ci-dessous la dernière publication Linkedin de Aymeric Castaing, PDG de Umanimation. De son côté, Cédric Babouche, réalisateur de Dordogne, a également publié un message sur X.

Yes, @UMANIMATION1 and @studio_jnsq are closing their doors, but creativity does not disappear.

I am already working on new projects that I will announce in a few months on this thread and on @studio_jnsq’s account.

Don’t unsubscribe!