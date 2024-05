Dordogne. The Art of the videogame - Pix'n Love annonce un artbook spécial pour le sublime jeu en aquarelle

Sorti le 13 juin 2023 sur Nintendo Switch et sur les autres plateformes, le magnifique jeu peint à l'aquarelle Dordogne refait aujourd'hui parler de lui aujourd'hui avec l'annonce d'un artbook tout aussi sublime retraçant la production du jeu par le studio Un-je-ne-sais-quoi au travers des images et des peintures utilisées pendant le développement du jeu. Pour présenter ce travail, Pix'n Love a fait appel à la plume de Marine Macq, la spécialiste francophone des artbooks pour revenir sur les coulisses de Dordogne au fil des 208 pages qui composeront ce livre. Cet ouvrage sera disponible dès le 27 septembre prochain au prix de 39,90 euros.

