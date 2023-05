Dordogne - Découvrez une palette colorée d'émotions avec la nouvelle bande-annonce du jeu

En attendant de découvrir le dernier titre de UMANIMATION dénommé Dordogne, le studio nous propose de plonger dans l'ambiance du jeu en découvrant une toute nouvelle bande-annonce que nous vous laissons visionner ci-dessous. Pour rappel, Dordogne est attendu pour le 13 juin 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Aujourd'hui, Focus Entertainment, UN JE NE SAIS QUOI et UMANIMATION dévoilent "Une palette colorée d'émotions", nouvelle vidéo présentant le jeu indé Dordogne et l’un de ses créateurs. Suivez Cédric Babouche, l’artiste à l'origine du projet, dans le récit intimiste de son rapport personnel avec le décor du sud de la France du jeu et la direction artistique à l'aquarelle peinte à la main utilisée pour lui donner vie. Dordogne est une aventure narrative colorée et délicate sur les souvenirs d'enfance, l'amour et la famille qui vous emmènera très bientôt explorer les paysages radieux de la campagne française.