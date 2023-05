Dordogne - La campagne française viendra vous enchanter en juin sur Nintendo Switch

Le département du Sud-Ouest de la France, plus précisément la région de la Dordogne, sera le cadre enchanteur du prochain jeu vidéo d'Un Je Ne Sais Quoi, un studio français basé à Bordeaux, qui sera disponible sur Nintendo Switch. Intitulé Dordogne, ce jeu vous propose d'incarner Mimi, une jeune femme qui revisite la maison de sa grand-mère pour revivre ses souvenirs d'enfance. Les développeurs d'Un Je Ne Sais Quoi viennent d'annoncer dans une nouvelle bande-annonce que Dordogne sortira sur l'eShop le 13 juin prochain au prix de 14,99 euros.

Le style artistique de Dordogne se situe entre la peinture traditionnelle et l'animation, reflétant ainsi l'expertise d'Un Je Ne Sais Quoi dans le domaine de l'animation. Cette nouvelle bande-annonce est une invitation visuelle à découvrir cet univers fascinant qui ne manquera pas de vous charmer.

???? Release Date Incoming ????



Dordogne is launching on June 13 for PC, Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch!



????️Explore an idyllic French countryside hand-painted in watercolors

????️Embark on a heartwarming journey

????Collect photos, sounds, and scents for your journal pic.twitter.com/olEumffoGt