Fate/Samurai Remnant dévoile son premier DLC ainsi qu'une démo dédiée

Dernier Action/RPG signé Omega Force et KOEI TECMO Europe, Fate/Samurai Remnant va s'offrir dans le courant du mois de février 2024 son premier DLC sur Nintendo Switch et supports concurrents dénommé Record's Fragment: Keian Command Championship. Dans ce DLC, le boss de Babyloni-ya invoquera des Masters et des Servants dans une arène mystérieuse, où il annoncera soudainement le début du Keian Command Championship sans donner beaucoup d'explications. Quelle sera son intention ? Le mystérieux tournoi est sur le point de commencer ! En attendant la mise en vente de ce DLC, une démo est d'ores et déjà disponible gratuitement pour découvrir ce contenu supplémentaire, ainsi qu'un trailer de présentation.