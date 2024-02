Fate/Samurai Remnant - Le DLC Vol.1 Record’s Fragment: Keian Command Championship est disponible

Vous avez terminé e contenu principal de Fate/Samurai Remnant et vous en demandez encore ? KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force, en collaboration avec TYPE-MOON et Aniplex Inc. ont confirmé la sortie ce 9 février du premier DLC du jeu dénommé DLC Vol.1 Record’s Fragment: Keian Command Championship. Pour découvrir son contenu, nous vous laissons visionner le trailer de présentation du DLC ci-dessous.

Dans Record’s Fragment: Keian Command Championship, le patron de Babyloni-ya convoque les Masters et les Servants dans une arène mystérieuse, où il annonce soudain le début du Keian Command Championship. En plus d'Iori et de Saber, les joueurs pourront contrôler les autres personnages, y compris Rider nouvellement jouable, leur permettant ainsi de vivre le tournoi sous différents angles qui n'ont pas été représentés dans l'histoire principale. Entre les matchs, les joueurs découvriront de nouvelles cinématiques et en apprendront davantage sur les personnages. De plus s'ils parviennent à remporter le tournoi, les joueurs pourront débloquer une séquence de fin unique pour chaque équipe.