Fate/Samurai Remnant dévoile ses nouveaux servant dans son dernier trailer

Prochain jeu de la licence Fate, KOEI TECMO Europe et Omega Force préparent lentement mais surement le terrain pour la sortie de Fate/Samurai Remnant. Au menu du jour, un trailer qui nous dévoile les motivations des nouveaux Servants qui feront leur arrivée avec cet épisode, toujours avec objectif le Sain Graal. Pour rappel, Fate/Samurai Remnant est attendu pour le 29 septembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents

Dans la franchise Fate, des duos de Masters et d’esprits héroïques, également connu sous le nom de Servants, s’affrontent à travers l’histoire dans des guerres pour le Saint Graal, les gagnants reçoivent cet artefact permettant d’exaucer tous les vœux. Fate/Samurai Remnant poursuit l’épopée de la guerre du Saint Graal dans le Japon de l’époque Edo, les joueurs contrôlent le jeune samouraï Miyamoto Iori et son Servant Saber. Un combat entre sept duos de Masters et de Servants est sur le point de commencer alors que le « Rituel de la lune naissante » se prépare dans l’ombre.

En plus du chaos du rituel de la lune naissante, les Servants « Archer » et « Assassin » prendront part à la bataille. Le Servant de la classe Archer est loyal, courageux et féroce. Il respect son Master, Zheng Chenggong et manie avec finesse son arc et ses flèches au combat. Cette nouvelle bande-annonce montre également Assassin, un Servant de la classe Assassin. Fantôme gris aux longs bras et aux jambes fléchies comme des fouets, Assassin serait capable d'invoquer et de manipuler des serpents pour en faire ses subordonnés.

Tout au long du jeu, Fate/Samurai Remnant proposera également plusieurs Rogue Servants, des guerriers très puissants qui n’ont pas de Master. Si les joueurs parviennent à créer un lien avec eux, ils pourront non seulement emprunter temporairement leurs pouvoirs, mais certains d’entre eux pourront même accompagner Iori au combat. Si certains de ces Rogue Servants ont déjà fait leur apparition dans les précédents titres de la série Fate, comme Rogue Lancer, Fate/Samurai Remnant