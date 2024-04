Fate/Samurai Remnant - Le DLC Vol.2 est disponible à l'achat

Si vous souhaitez prolonger l'expérience de Fate/Samurai Remnant, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force, en collaboration avec TYPE-MOON et Aniplex Inc., ont annoncé que le second DLC de leur action RPG était désormais disponible au prix de 14,99€, ou dans le Season Pass du jeu proposé à 39,99€. Au menu, vous aurez le droit à de nouveaux éléments d'intrigue, un nouveau Rogue Servant, et d'autres éléments à découvrir lors de votre partie. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Dans « Record’s Fragment: Yagyu Sword Chronicle », un nouveau drame se dévoile dans l‘ombre du Waxing Moon Ritual, alors que les rues d’Edo deviennent le théâtre de sombres meurtres nocturnes. À la demande de Sukenoshin, Miyamoto Iori et Saber enquêtent sur les meurtres de citoyens sans défense, retrouvés morts au lever du soleil, assassinés par un samouraï d'une habileté redoutable et maniant une nouvelle lame mortelle. Les joueurs devront se frayer un chemin dans les rues ensanglantées d'Edo pour démasquer le tueur avant qu'il ne soit trop tard. En chemin, ils croiseront la route d'un Rogue Saber, dont la véritable identité est Yagyu Munenori. Avec le Rogue Servant à leurs côtés, les joueurs auront la chance de résoudre ce mystère et de restaurer la paix à Edo.

Source : Nintendo