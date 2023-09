Fate/Samurai Remnant - La Guerre du Saint-Graal a commencé au Japon de la période Edo

La Guerre du Saint Graal prend une nouvelle forme ce 29 septembre avec la sortie de Fate/Samurai Remnant. Développé par Omega Force, en collaboration avec TYPE-MOON et Aniplex Inc., ce nouvel épisode va plonger les Masters et Servants dans une nouvelle guerre se déroulant cette fois-ci au Japon durant la période Edo. Disponible en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Notre test quant à lui arrivera dans nos colonnes dans les prochains jours.

A travers la série Fate, des duos de Master et d’Heroic Spirits, aussi appelés Servants, se sont affrontés au cours de l’histoire dans une série de Guerres du Saint Graal, avec à la clé un ancien artefact capable de réaliser les vœux. Fate/Samurai Remnant poursuit la Guerre du Saint Graal au Japon de la période Edo alors que les joueurs incarnent un jeune samurai du nom du Miyamoto Iori, accompagné de son Servant Saber. Une bataille entre sept paires de Masters et Servants est sur le point de commencer alors que le Waxing Moon Ritual se déroule dans l’ombre. C’est dans ce contexte que le héros du jeu, Miyamoto Iori, se retrouve pris dans un conflit aux côtés de Saber. Ils devront alors se battre pour être l’unique paire restante parmi les sept et recevoir l’artéfact qui leur permettra de réaliser tous leurs souhaits.