Fate/Samurai Remnant - 300000 unités pour la première semaine de vente du jeu

Prenant le risque d'abandonner son genre habituelle pour flirter avec le genre Action/RPG, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force attendaient impatiemment de voir comment Fate/Samurai Remnant allait être reçu par la critique et surtout les joueurs. Le jeu n'a ainsi pas à rougir puisqu'il a été distribué à 300000 exemplaires dans le monde pour sa première semaine de lancement. Pour rappel, Fate/Samurai Remnant est disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisée. Notre test sera disponible très prochainement dans nos colonnes.

Fate/Samurai Remnant poursuit la Guerre du Saint Graal au Japon de la période Edo. Une bataille entre sept paires de Masters et Servants est sur le point de commencer alors que le Waxing Moon Ritual se déroule dans l’ombre. C’est dans ce contexte que le héros du jeu, Miyamoto Iori, se retrouve pris dans un conflit aux côtés de Saber. Ils devront alors se battre pour être l’unique paire restante parmi les sept et recevoir l’artéfact qui leur permettra de réaliser tous leurs souhaits.