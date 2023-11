Fantasy Life i: The Girl who Steals Time sortira cet été sur Nintendo Switch

La dernière intervention de Level-5 a été l'occasion de dévoiler les prochaines sorties du studio, mais aussi le report de tous les jeux afin de pouvoir les peaufiner. Dans le catalogue du développeur japonais, nous retrouvons ainsi Fantasy Life i: The Girl who Steals Time qui s'est offert un nouveau trailer ainsi qu'une nouvelle fenêtre de sortie fixée à l'été 2024 . En attendant davantage d'informations sur la localisation et la distribution du jeu, nous vous laissons visionner le dernier trailer en date ci-dessous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouvel opus.