Fairy Tail de nouveau repoussé

Que le monde est cruel avec les fans de la licence Fairy Tail. Déjà repoussé au 25 juin afin de permettre aux développeurs de peaufiner leur nouveau J-RPG, Koei Tecmo et Gust ont fait savoir via le magazine Famitsu de cette semaine que FAIRY TAIL est de nouveau repoussé au 30 juillet . Un coup dur qi sera à mettre sur le dos du Covid-19 et des difficultés pour l'ensemble du milieu à avancer sur de gros projets avec les restrictions des confinements un peu partout sur le globe.

Il ne reste donc plus qu'aux joueurs à patienter encore un peu avant de poser la main sur le titre. En attendant une annonce officielle du report de la part de Koei Tecmo, nous pourrons toujours nous rabattre sur le gameplay exclusif qui sera dévoilé lors de l'événement Cloud Matsuri qui aura lieu entre le 30 et le 31 mai , et pourquoi pas lors de la New Game+ Expo tout récemment annoncée et qui se tiendra le 23 juin .