Fairy Tail montre le bout de sa jaquette sur Nintendo Switch

En attendant de découvrir le RPG Fairy Tail, prévu l'année prochaine sur PS4 et Nintendo Switch, nous vous invitons à jeter un œil sur le recto de la jaquette japonaise du jeu dans sa version Nintendo Switch. Pour rappel, ce jeu, basé sur le manga et l’anime d'Hiro Mashima par l'arc de l'île de Tenrô et se poursuivra jusqu'à celui de Tartaros. Pour plus d'infos, nous vous invitons à lire nos news précédentes.

Pour rappel, Fairy Tail sera disponible le 19 mars 2020