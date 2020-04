Fairy Tail - Les autres guildes de Magnolia passent à l'action

Comme annoncé un peu plus tôt ce matin, le J-RPG de Koei Tecmo et Gust FAIRY TAIL ne se contentera pas de mettre à l'honneur les membres de la guide éponyme. Annoncés hier, les personnages d'autres guildes comme Ultear Milkovich, Lyon Vastia, Flare Corona et Minerva Orlandwill pourront combattre aux côtés de vos héros en tant qu'alliés temporaire. L'occasion était donc parfaite pour Koei Tecmo de montrer ces derniers dans un nouveau trailer.

Pour rappel, un bonus de précommande est disponible, vous permettant d'obtenir un nouveau costume pour Erza. Une édition collector dénommée Fairy Tail Guild Box ainsi qu'une version Deluxe dématérialisée seront aussi au programme pour la sortie de FAIRY TAIL le 25 juin 2020 .