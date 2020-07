FAIRY TAIL s'offre un mode photo et dévoile ses DLC payants

On entre dans la dernière ligne droite concernant la sortie du J-RPG FAIRY TAIL sur Nintendo Switch. Disponible à partir du 30 juillet , nous apprenons ce jour via un nouveau live stream, et le site Gematsu que le mode photo, grand classique des studios Gust, sera disponible gratuitement à compter du 6 août 2020 .

A cette même date, il sera également possible de se procurer les personnages de Leon Bastia, Reby MacGarden, Lisana Strauss et Elfman Strauss accompagnés de 48 costumes supplémentaires via des DLC payants.

Enfin, une note interne a été communiqué par l'éditeur, indiquant la disponibilité d'un patch day one que nous vous encourageons (vivement) à télécharger pour corriger plusieurs soucis dans le jeu (principalement des problèmes de traduction).

Source : Gematsu