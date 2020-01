Fairy Tail : le jeu vidéo fait sa pub au Japon

Basé sur le célèbre animé (et manga) d'Hiro Mashima, le jeu Fairy TAIL continue gentiment de faire sa promotion auprès des joueurs. Pour rappel ce nouveau titre Fairy TAIL est un RPG développé par Gust et publié par Koei Tecmo. Il promet d'être très fidèle en reprenant notamment l'arc de l'île Tenrô, l'arc des Grands Jeux Inter-Magiques et l'arc Tartaros et en permettant aux joueurs de retrouver ses héros préférés : Natsu,, Lucy, Grey, Erza ou encore Wendy. En attendant la sortie du jeu sur sur PS4 et Nintendo Switch, retrouvez ci-dessous une première publicité japonaise du jeu et, juste en dessous, pour en savoir plus, une longue présentation officielle.

Pour rappel, Fairy TAIL sera disponible le 19 mars 2020. Pour plus d'infos, nous vous invitons à lire nos news précédentes.

Des démons, des mages noirs, des dragons et des chats ; Vous trouverez tous ces éléments en démarrant votre aventure dans le royaume de Fiore aux côtés de Natsu Dragnir, Lucy Heartfilia ainsi que d’autres membres excentriques de la guilde Fairy Tail. Vous partirez alors en mission dans le but de réaliser d’excitantes quêtes. GUST Studios est en charge de la création du jeu, sous la supervision de l’auteur Hiro Mashima, promettant ainsi une reproduction très fidèle de l’univers de Fairy TAIL avec ses habitants atypiques, ses éléments magiques et ses personnages iconiques.

DÉCOUVREZ LA MAGIE DE Fairy TAIL COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU, EN JOUANT AUX ARCS LES PLUS APPRÉCIÉS !

L'histoire passionnante de Fairy TAIL comprendra ainsi plusieurs arcs très appréciés des fans, notamment l'arc de l'île Tenrô, l'arc des Grands Jeux Inter-Magiques et l'arc Tartaros, ainsi que plusieurs autres épisodes du canon original, inspiré du manga et de la série animée éponymes de Hiro Mashima. Le scénario du jeu se concentrera sur la période se situant plus ou moins à mi-chemin de l'anime et traitera de la période sombre que vit la guilde Fairy Tail suite à l'absence mystérieuse du groupe de Natsu. Le prestige de la guilde s'est effondré depuis leur départ et la guilde croule sous les dettes. Heureusement, Natsu et son équipe de mages sont de retour et ils sont prêts à rendre toute sa gloire à Fairy Tail en participant aux Grands Jeux Inter-Magiques et en les remportant. Ce sera ainsi l'occasion pour l'équipe de Natsu d'affronter Hades lors d'un combat plein d'action, mais aussi l’occasion pour Erza de croiser le fer avec Kagura de Mermaid Heel, et pour les joueurs de participer aux spectaculaires combats contre la sombre guilde Tartaros. De plus, les épisodes originaux seront également jouables afin de développer les liens entre les personnages et débloquer des scènes uniques dans le jeu.

Pour mener cette quête à bien, deux nouveaux personnages jouables ont été annoncés : Gajil Redfox, le Chasseur de Dragon d'Acier, et Jubia Lockser, la Femme de la Pluie. Ces nouveaux héros rejoignent Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Grey Fullbuster, Erza Scarlet et Wendy Marvel dans leur héroïque périple pour rendre toute sa gloire à la guilde Fairy TAIL Au cours du jeu, les mages acceptent les missions du tableau des annonces, qui se trouve au siège de Fairy TAIL . Ces missions impliquent souvent des combats et les personnages devront coordonner leurs attaques avec celles des autres membres de l'équipe afin de remporter la victoire. Une fois leurs tâches accomplies, les joueurs retournent à la guilde pour obtenir des récompenses, notamment de l'argent, des objets et de la réputation de guilde. Le rang de la guilde évoluera avec sa réputation, allant du rang D au rang S. Et plus le rang sera élevé, plus la mission sera difficile et plus les récompenses seront importantes. Montez dans le classement pour accepter les missions les plus difficiles dans cette ambitieuse quête afin de devenir la plus grande guilde de Fiore.