Fairy Tail - Une jaquette belle à damner un Saint (ou deux)

Comme beaucoup de ses titres, Koei Tecmo propose aux internautes de voter via Twitter pour élire la jaquette réversible des prochains jeux à paraître. Le J-RPG FAIRY TAIL n'avait pas dérogé à la règle puisque 3 jaquettes réversibles étaient en compétition depuis le 25 mars 2020 :

Sans grande surprise, c'est la jaquette C qui a remporté le concours de popularité, avec pas moins de 2606 votes. Nous pourrons donc apprécier la plastique de Erza, Lucy, Mirajane, Lisanna et Levy en ouvrant nos boîtes de FAIRY TAIL, lorsque le jeu sera disponible en boutique le 25 juin 2020 .

Thank you for participating in the Reversible Inlay Poll for #FairyTail



The results have been tallied and the winner is C!



Results:

A: 2,084

B: 1,054

C: 2,606



Here are some sample screenshots.



Official Site: https://t.co/899cFXHNQb#FairyTailGame #KTfamily #GustGames pic.twitter.com/ac043vYplY