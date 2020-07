FAIRY TAIL - Embarquez avec nous dans cette nouvelle aventure

Nous sommes le 30 juillet , jour de sortie officiel du J-RPG FAIRY TAIL. Développé par Gust et édité par Koei Tecmo, le titre a subi de nombreux reports afin de pouvoir proposer aux joueurs une expérience la plus complète possible. Si nous pourrons voir à l'issu de notre test à paraître dans quelques jours qu'il reste encore quelques points à régler, nous vous laissons pour le moment découvrir nos premiers pas dans cette nouvelle aventure.

Petite notification, entre la date d'enregistrement des vidéos, et la sortie du jeu, un patch day one est venu se greffer, corrigeant quelques erreurs de traduction, ainsi que certains menus.