Fairy Fencer F: Refrain Chord est disponible sur Nintendo Switch

Abandonnant l'action pour un Tactical-RPG, Fairy Fencer F: Refrain Chord est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, ainsi qu'en version physique. Nous vous laissons pour l'occasion découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, notre ami Kosmo56 a également publié son test du jeu à retrouver juste-ici.

"Il y a bien longtemps, la « Goddess » [déesse] offrit la connaissance au peuple et la civilisation prospéra. Les habitants bâtirent des tours s'étirant jusqu'aux cieux et forgèrent une arme si puissante qu'elle était capable de transpercer les dieux.

Toutefois, cette civilisation s'effondra peu de temps après un violent conflit entre la « Goddess » [déesse] et le « Vile God » [dieu infâme].

Bien des siècles se sont écoulés depuis.

Notre histoire débute avec un jeune homme du nom de Fang, devenu « Fencer » [escrimeur] : un épéiste capable de manier une « Fury » [furie], une arme spéciale renfermant une « Fairy » [fée]. Aux côtés de ses compagnons, Fang s'embarque pour un voyage ayant pour but de trouver les « Furies » et de ressusciter la « Goddess » [déesse].

Un jour, il croise la route d'une femme capable de sauver autrui avec ses chansons, et d'une autre se servant des siennes pour laver le cerveau des gens.

Avec le mystérieux pouvoir de ces femmes répondant au nom de « Muses », le destin de Fang commence à se révéler...

Caractéristiques

« FFF Tactics » ?! – Faites de la stratégie pour capitaliser avec un tout nouveau système de combat tactique RPG ! Utilisez le terrain et les objets tels que les rochers, les boîtes et l'herbe à votre avantage. Un positionnement stratégique sur le champ de bataille pourra augmenter vos chances d'esquive ou réduire votre vitesse de déplacement, entre autres effets. De plus, les mécaniques de combat « Avalanche attack » et « Fairize » sont de retour !

« Fairies, Fencers, Furies »... et « Muses » ? – Avec l'arrivée de deux « Muses », découvrez de toutes nouvelles mécaniques de combat. Servez-vous du pouvoir de leurs chants pour renforcer vos alliés, ou combinez leurs deux chants pour recevoir un bonus encore plus SPECTACULAIRE ! Mais attention, les ennemis pris dans la zone d'effet en profiteront également.

Des « Fairies » [fées], des lieux et des trésors cachés ! – Découvrez une nouvelle facette du « World Shaping » [façonnage du monde]. Avec le « Location Shaping » [façonnage de lieu], servez-vous des diverses « Furies » que vous avez récupérées pour les planter dans le sol de divers lieux du monde. Cela vous permettra de déverrouiller des objets, des lieux cachés ou même des « Fairies » [fées]. Activez une chaîne pour planter encore plus d'endroits sans avoir à épuiser votre limite de « Locate Energy » !

Une histoire inédite et de multiples fins ! – Accompagnez Fang et ses compagnons et découvrez les différentes fins de cette histoire inédite. Trouvez les « Furies » pour ressusciter la « Goddess » [déesse]. Le destin du monde est entre vos mains. Trouverez-vous l'harmonie ou la dissonance ?"