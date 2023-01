Fairy Fencer F: Refrain Chord présente ses personnages avec de superbes illustrations

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Fairy Fencer F: Refrain Chord est un titre qui se laisse désiré. Après nous avoir dévoilé une première bande-annonce en mai dernier, Compile Heart et Idea Factory reviennent vers nous en ce début d'année avec de nouvelles informations. Point de nouveau trailer, ici nous nous attarderons sur la présentation des personnages de cet opus. Pour rappel, Fairy Fencer F: Refrain Chord est attendu dans le courant du printemps 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Fleur

Une muse que le groupe rencontre lors de la poursuite de Dorfa. On dit qu'elle est capable d'imprégner ses chansons de pouvoir et d'accorder des compétences spéciales à elle-même et à ceux qui l'entourent, comme la capacité de guérir les blessures ou même de laver le cerveau des autres. Elle peut être un peu étrange parfois, et sa compréhension du monde est très limitée. Elle aime Al comme s'il était son père.

Al

Le partenaire de Fleur. Étant lui-même un peu scientifique, Harley et lui s'entendent très bien. Il est bien informé, attentionné et facile à vivre, mais il a tendance à se perdre dans son travail lorsqu'il s'intéresse à quelque chose et a la mauvaise habitude de s'enfuir. Il porte une lunette singulière sur son œil droit en raison de sa très mauvaise vision.

Glace

Une mystérieuse "Muse" qui est apparue devant Fang et les autres. On dit que ses chansons ont le pouvoir de laver le cerveau des gens et d'altérer leur mémoire. Elle travaille avec Dorfa pour collecter des Furies pour celui qu'elle appelle Maître.

A.J.

Ils sont pleines d'entrain et sont attirés par un joli visage, quel que soit son sexe. Ils aiment les belles choses et adorent entendre les derniers potins juteux. Malgré leur apparence voyante, ils adorent cuisiner des plats japonais sains et modestement parfumés. A.J. et Bahus, qui a tendance à cuisiner des plats occidentaux plus gras, sont des ennemis acharnés.

Source : Fairyfencerfrc