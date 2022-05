Fairy Fencer F: Refrain Chord - La suite du JRPG culte Fairy Fencer F annoncée sur Nintendo Switch

Les connaisseurs devraient reconnaître ce nom. Compile Heart, les créateurs de Fairy Fencer F (sorti sur Nintendo Switch agrémenté du sous-titre Advent Dark Force le 17 janvier 2019 ) viennent d'annoncer la sortie imminente de la suite de leur jeu. Fairy Fencer F: Refrain Chord débarquera sur Nintendo Switch, pour l'instant uniquement au Japon, le 15 septembre prochain .

Si pour l'instant nous n'avons rien de plus qu'un site teaser et une courte vidéo à nous mettre sous la dent, Compile Heart ont annoncés publier une annonce officielle (avec probablement une jolie bande-annonce) dans la semaine . Selon Famitsu, le magazine japonais spécialiste de JRPG, les joueurs pourront partir à la recherche de trésors en explorant la carte du monde et une toute nouvelle mécanique de chant sera au centre de ce nouvel épisode.

Voici la liste des personnages pour l'instant confirmés et leurs doubleurs :

Fang (Ryouta Oosaka)

Tiara (Kaori Ishihara)

Songstress Fleur (Yui Ishikawa)

Fairy Eryn (Rumi Ookubo)

