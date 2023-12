Fae Farm - La magie continue avec la mise à jour gratuite Coasts of Croakia

Alors que l'aventure a officiellement débutée en septembre 2023 sur Nintendo Switch, l'univers de Fae Farm s'étend un peu plus dès aujourd'hui avec l'arrivée de la dernière mise à jour de contenu dénommée Coasts of Croakia. Proposé gratuitement aux joueurs, Coasts of Croakia invite les joueurs à explorer un tout nouveau royaume et à rencontrer un nouveau personnage mystérieux qui les encouragera à se lier d’amitié avec de nouvelles bestioles et à en faire de nouveaux alliés dans leur quête pour apporter la paix à Azoria.

​Le Parc Archi-pal-igo, qui sert de cadre à Coasts of Croakia, est un lieu magique composé d’îles rocheuses tropicales peuplées d’adorables créatures merveilleuses. Grâce à la quête principale proposée dans cette mise à jour, les joueurs auront accès à un nouvel outil, The Conch, qui leur permettra d’apprendre différentes langues afin d’échanger avec les bestioles. En communiquant avec elles, le joueur pourra les inviter à l’accompagner dans ses aventures. Au-delà de leur aspect adorable, ces nouveaux amis offrent aux joueurs une douzaine de types de bonus différents à équiper, ce qui leur permet de personnaliser davantage leur équipement en fonction de leur quête ou activité en cours. Fae Farm : Coasts of Croakia est étroitement lié à l’histoire principale. Les joueurs peuvent donc commencer une nouvelle partie et découvrir comment cette histoire s’intègre à l’histoire principale. Par ailleurs, les joueurs ayant terminé l’histoire principale peuvent facilement se plonger dans la mise à jour Coasts of Croakia et la vivre comme une nouvelle aventure indépendante. ​Parallèlement à ce nouveau contenu et dans le cadre de la même mise à jour, plusieurs améliorations importantes ont été apportées au jeu, notamment de nouveaux dialogues uniques pour les PNJ marchands existants, la possibilité de stocker plus d'objets dans la réserve de la maison, des interactions plus intuitives avec les animaux de la ferme et plusieurs corrections de bugs.