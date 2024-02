Expeditions: A MudRunner Game s'offre un nouveau trailer épique

A quelques jours de sa sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents, Expeditions: A MudRunner Game vient de s'offrir un nouveau trailer gorgé d'action qui rend hommage aux légendaires récits d'exploration et aux aventuriers du monde entier. Nous vous laissons visionner ce dernier ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous le 5 mars 2024 pour sa sortie sur Nintendo Switch.

Ressentez l'excitation de l'aventure dans un voyage où se succèdent sans cesse des moments captivants et des paysages spectaculaires. Suivez la voie d’un célèbre explorateur en échangeant un fouet contre un treuil et un chapeau contre une galerie de toit. Dans une nature sauvage et impitoyable, évitez tous les pièges, regardez le danger droit dans les yeux et découvrez tous les secrets d'un monde excitant.

Votre parcours, votre odyssée

Vous n'êtes pas seul à faire face aux falaises abruptes et aux terrains boueux dans Expeditions: A MudRunner Game. Rappelez-vous que vous pouvez toujours compter sur votre équipement. Dégainez vos incroyables outils et frayez-vous un chemin au milieu de ces paysages magnifiques. Que vous choisissiez de défier les lois de la physique avec votre treuil, de conquérir les précipices les plus vertigineux avec votre pont à déploiement automatique ou de repérer votre chemin avec votre drone, vous et vos gadgets formez une équipe imbattable. Conduisez jusqu'au coucher du soleil et faites de chaque virage une aventure.

La découverte vous attend !