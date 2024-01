Expeditions: A MudRunner Game - Découvrez les missions qui vous attendent dans un nouveau trailer

Prochaine sortie de 2024 du développeur Saber Interactive, Expeditions: A MudRunner Game invite les joueurs à prendre part à des missions périlleuses à bord de nombreux véhicules. Attendu pour le 5 mars 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu.

Pour chaque obstacle, une solution. Pour chaque tâche, un outil.

Même si les magnifiques panoramas d’Expeditions poussent à la contemplation, les terres sauvages dans lesquelles vous faites progresser la science regorgent de pièges. Pour éviter les accidents et surmonter les épreuves, sélectionnez avec soin les outils qui vont vous accompagner. Que ce soit le treuil pour grimper les pentes les plus ardues ou descendre le long de falaises escarpées, le cric pour remettre n’importe quel véhicule sur ses roues après une chute, ou encore le détecteur de métaux permettant de trouver des caches de matériel, votre éventail d’outils est pensé pour améliorer la vie de chaque explorateur.

Engagez des spécialistes équipés de compétences uniques pour vous aider dans vos expéditions scientifiques et investissez l’argent durement gagné dans de nouveaux véhicules plus performants ou dans des pièces servant à les améliorer. Avec un large choix de modules disponibles, soyez prévoyants et créatifs dans votre préparation !