Expeditions: A MudRunner Game - Les terres sauvages vous attendent sur Nintendo Switch

Saber Interactive est de retour sur Nintendo Switch avec le dernier opus de sa licence Expeditions, sobrement intitulé Expeditions: A MudRunner Game. Disponible depuis le 5 mars 2024 , le titre vous propose de partir explorer les terres sauvages au volant de véhicules high-tech. En attendant de découvrir notre test dédié, nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Dans une nature sauvage, féroce et magnifique, devenez le héros indispensable aux percées scientifiques. Utilisez vos outils et gadgets high-tech pour naviguer sur des terrains boueux, planifier votre itinéraire ou découvrir de précieuses caches d'équipement dissimulées dans des falaises rocheuses ou des montagnes boisées. Affrontez les pentes les plus raides et les terrains les plus dangereux à l'aide de compétences spécialisées, faisant de chaque aventure et de chaque exploration une expédition.