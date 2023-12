Expeditions: A MudRunner Game - L'aventure démarrera en mars sur Nintendo Switch

Nouvelle création de Saber Interactive à qui l'on doit les titres MudRunner et SnowRunner, le jeu de simulation Expeditions: A MudRunner Game fera son entrée sur Nintendo Switch et supports concurrents le 3 mars prochain . Proposant un appel à l'aventure à bord de véhicules aux gadgets multiples, il vous faudra être parfaitement préparé pour pouvoir franchir tous les obstacles qui vous attendent.

Pour chaque obstacle, une solution. Pour chaque tâche, un outil.

Conduisez divers types de véhicules tout-terrain à travers des chemins périlleux, utilisez des technologies de pointe et des outils high-tech pour surpasser les obstacles. Equipez vos engins de gadgets essentiels comme des drones ou encore des scanners pour vous assurer le succès au milieu de ces terres sauvages, ou utilisez des outils à l’image du détecteur de métaux ou des caméras placées sur les drones afin de localiser des caisses d’équipement précieux. Construisez et gérez votre base, embauchez une équipe de spécialistes pour améliorer vos compétences et ouvrez de nouvelles possibilités d’exploration.

Depuis les déserts arides jusqu’aux forêts denses, en passant par les montagnes les plus escarpées, Expeditions propose une aventure technologique remplie de trésors cachés et de ruines délaissées.