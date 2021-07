Dying Light Platinum Edition : le jeu de zombie en monde ouvert annoncé sur Nintendo Switch

Dying Light est à la base un survival horror en monde ouvert dans lequel le joueur doit tout faire pour éviter d'être croqué et contaminé par les zombies qui ont envahi l'univers du jeu. Le titre a depuis eu droit à une version Platinum e attendant la sortie de l'épisode 2 en fin d'année... Et c'est justement cette version Platinum qui vient d'être officialisée sur Nintendo Switch. Au programme, le jeu complet avec des missions en coopération local et en ligne ainsi que ses quatre DLC principaux et près de 17 packs de skins. Le jeu prendra en outre en charge, les vibrations HD, la visée gyroscopique mais aussi les commandes par mouvements. L'écran tactile sera lui aussi pris en charge.

Dying Light Platinum Edition sortira en octobre prochain sur Nintendo Switch en version boîte ou eShop au prix de 49,99$ / 49,99€. Notez que les versions boîtes contiendront une carte, un guide de survie et des autocollants.

,