DREDGE prendra la mer fin mars sur Nintendo Switch

Nouvelle aventure éditée par Team17 sur Nintendo Switch en partenariat avec Black Salt Games, DREDGE est une aventure maritime vous mettant dans la peau d'un pêcheur qui parcours la mer afin de remplir son embarcation de poissons. Initialement annoncé pour courant 2023, nous savons désormais que le jeu sortira sur Nintendo Switch et supports concurrents le 30 mars prochain en version dématérialisée.

Dans DREDGE, entrez dans la peau d'un pêcheur malchanceux et explorez une série d'îles éloignées tout en parcourant les profondeurs à la recherche d'une variété de poissons et de précieuses curiosités des profondeurs. Une fois votre chalutier rempli, vendez votre butin tout en accomplissant des quêtes et en découvrant les habitants particuliers de chaque région. Renforcez votre navire, vos compétences et vos connaissances pour draguer plus profondément et atteindre des terres plus isolées, mais gardez un œil sur l'heure. Vous pourriez ne pas aimer ce qui vous attend dans l'obscurité...



Caractéristiques principales de DREDGE