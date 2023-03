DREDGE a officiellement pris la mer sur Nintendo Switch

Après avoir offert aux joueurs une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch, l'aventure de DREDGE a officiellement démarré. Disponible en version physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Prenez le gouvernail de votre chalutier pour partir à la découverte d’une collection d’îles isolées, et des profondeurs avoisinantes, histoire de voir ce qui se cache sous la surface. Vendez votre prise aux gens du cru et accomplissez des quêtes pour en apprendre plus au sujet du passé troublé de chaque zone. Installez un meilleur équipement sur votre bateau pour pêcher en eaux profondes et atteindre des contrées éloignées, mais ne perdez jamais de vue l’heure. Mieux vaut ne pas se retrouver au milieu de l’océan à la nuit tombée...

Caractéristiques du jeu

● Percez un mystère : dirigez votre chalutier vers une collection d’îles isolées, avec leurs habitants à rencontrer, leur faune à découvrir et leurs histoires à mettre au jour

●Draguer les profondeurs : sillonnez la mer pour y dénicher des trésors savamment dissimulés et accomplissez des quêtes pour accéder à de nouvelles capacités toutes plus étranges les unes que les autres

● Maîtrisez votre art : effectuez des recherches pour mettre au point un équipement spécial et améliorez les capacités de votre bateau pour localiser des poissons rares et de précieuses curiosités en haute mer

● Pêchez pour survivre : vendez vos découvertes aux insulaires pour en apprendre plus sur chaque zone, puis améliorez votre bateau afin d’atteindre des lieux encore plus reculés

● Affrontez l’insondable : blindez votre esprit et faites appel à vos capacités pour survivre aux voyages en pleine mer après le coucher du soleil