DREDGE s'offre une démo sur Nintendo Switch

Toujours attendu pour le 30 mars 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi qu'en version physique, DREDGE s'est également offert une démo de jeu, d'ores et déjà accessible sur l'eShop de la console. Une occasion parfaite pour découvrir cette nouvelle aventure en haute mer.

Prenez le gouvernail de votre chalutier pour partir à la découverte d’une collection d’îles isolées, et des profondeurs avoisinantes, histoire de voir ce qui se cache sous la surface. Vendez votre prise aux gens du cru et accomplissez des quêtes pour en apprendre plus au sujet du passé troublé de chaque zone. Installez un meilleur équipement sur votre bateau pour pêcher en eaux profondes et atteindre des contrées éloignées, mais ne perdez jamais de vue l’heure. Mieux vaut ne pas se retrouver au milieu de l’océan à la nuit tombée...

Caractéristiques du jeu