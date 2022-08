DREDGE - La mer et ses richesses vous appellent sur Nintendo Switch

Nouvelle aventure éditée par Team17 sur Nintendo Switch en partenariat avec Black Salt Games, DREDGE est une aventure maritime vous mettant dans la peau d'un pêcheur qui parcours la mer afin de remplir son embarcation de poissons. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2023 , nous vous laissons découvrir son trailer ainsi qu'un descriptif officiel ci-dessous.

Dans DREDGE, les joueurs se glissent dans la peau d'un pêcheur malchanceux qui explore une série d'îles isolées tout en parcourant les profondeurs à la recherche d'une variété de poissons et de précieuses curiosités sous-marines. Une fois que son chalutier est plein, il peut vendre son butin à la population locale tout en accomplissant des quêtes et en découvrant plus de détails sur chaque région. Il peut également renforcer son navire, ses compétences et ses connaissances pour draguer plus profondément les fonds marins et atteindre des terres plus isolées.

En commençant par leur nouvelle maison dans les îles éloignées de "The Marrows", les joueurs pourront enquêter sur chaque crique tout en accomplissant des tâches pour les habitants d'antan et en faisant des voyages dans les régions voisines - chacune avec ses propres poissons à trouver, ses habitants à rencontrer et ses secrets à découvrir.