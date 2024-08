DREDGE - Le DLC The Iron Ring est disponible sur Nintendo Switch

Si l'expérience DREDGE vous a laissé sur votre faim, sachez que la dernière extension du jeu dénommée The Iron Ring est enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. L'occasion de vous replonger dans une petite partie de pêches avec des créatures menaçantes venues des profondeurs. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Les joueurs seront confrontés à la propagation d'un mystérieux “Liquide Noir” menaçant la région. Ces derniers devront également s'associer à la Ironhaven Corporation afin de rassembler des ressources essentielles et développer l'Iron Rig : une structure tentaculaire qui offre de nouvelles opportunités et récompenses à chaque amélioration. Toutefois, chaque progrès s’accompagne de conséquences fortuites et néfastes.

Conçue pour être intégrée à tout moment de l'aventure dans DREDGE, l'extension The Iron Rig proposera plus de 50 nouvelles espèces de poissons à capturer, ainsi que de nouveaux personnages à rencontrer et de nouveaux défis à relever.

S’il s’agit d'un premier plongeon dans les eaux troubles et mystérieuses de DREDGE, l'édition complète est une excellente façon de débuter l'exploration.

The Iron Rig sera proposé au prix de 11.99€ et l’Edition Complète de DREDGE sera quant à elle disponible à 39.99€.

L'Édition Collector de DREDGE sera lancée plus tard cette année aux États-Unis, en Europe et en Australie, au prix 99.99€.