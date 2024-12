DREDGE Complete Collector's Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis mars 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, DREDGE propose aux joueurs de vivre une aventure atypique où se mêlent mystères et folie. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire le jeu en dématérialisé ou de l'acheter en édition physique classique, astragon Entertainment et Team17 Digital viennent de mettre en vente une nouvelle édition dénommée DREDGE Complete Collector's Edition. Outre les goodies, cette édition propose surtout les 3 DLC Blackstone Key, The Pale Reach et The Iron Rig directement intégrés à la cartouche. Voici un récapitulatif du contenu :

DREDGE Complete Collector's Edition propose aux joueurs de vivre une expérience de jeu complète avec le contenu suivant : DREDGE: Complete Edition (Nintendo Switch™ et PlayStation®5)

(Nintendo Switch™ et PlayStation®5) Les trois DLC Blackstone Key , The Pale Reach et The Iron Rig

, et Une réplique du mystérieux Symbole du déclin

Un poster recto-verso avec de nouvelles illustrations

Une carte marine dépliante ainsi qu'un ensemble de marqueurs autocollants

Un guide complet de tous les poissons et leurs abominations sous forme de volume relié

Un message dans une bouteille de la part des développeurs de Black Salt Games

Un doublon de métal extrait des profondeurs

Tous les objets ci-dessus sont contenus dans une boîte de qualité

Dans DREDGE, les joueurs se glisseront dans la peau d'un pêcheur malchanceux et exploreront une série d'îles éloignées tout en scrutant les profondeurs environnantes à la recherche de poissons et d'objets précieux issus des fonds marins. Une fois leur chalutier rempli, ils pourront vendre leur butin aux étranges villageois tout en accomplissant des quêtes et en en apprenant plus sur chaque archipel. Ils pourront également améliorer leur navire, leurs compétences et leurs connaissances afin de fouiller plus en profondeur et d'atteindre des terres plus isolées. Mais une fois la nuit tombée, la prudence sera de mise, car des choses sinistres se trament dans ces eaux. À propos des caractéristiques de jeu Percez un mystère : dirigez votre chalutier vers une série d’îles isolées, avec leurs habitants à rencontrer, leur faune à découvrir et leurs histoires à mettre au jour.

dirigez votre chalutier vers une série d’îles isolées, avec leurs habitants à rencontrer, leur faune à découvrir et leurs histoires à mettre au jour. Draguer les profondeurs : sillonnez la mer pour y dénicher des trésors savamment dissimulés et accomplissez des quêtes pour accéder à de nouvelles capacités toutes plus étranges les unes que les autres.

sillonnez la mer pour y dénicher des trésors savamment dissimulés et accomplissez des quêtes pour accéder à de nouvelles capacités toutes plus étranges les unes que les autres. Maîtrisez votre art : effectuez des recherches pour mettre au point un équipement spécial et améliorez les capacités de votre bateau pour localiser des poissons rares et de précieuses curiosités en haute mer.

effectuez des recherches pour mettre au point un équipement spécial et améliorez les capacités de votre bateau pour localiser des poissons rares et de précieuses curiosités en haute mer. Pêchez pour survivre : vendez vos découvertes aux insulaires pour en apprendre plus sur chaque zone, puis améliorez votre bateau afin d’atteindre des lieux encore plus reculés.

vendez vos découvertes aux insulaires pour en apprendre plus sur chaque zone, puis améliorez votre bateau afin d’atteindre des lieux encore plus reculés. Affrontez l’insondable : blindez votre esprit et faites appel à vos capacités pour survivre aux voyages en pleine mer après le coucher du soleil.

DREDGE Complete Collector's Edition

