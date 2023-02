DREDGE s'offre une version physique avant de prendre le large

Alors que le jeu DREDGE vous lancera à l'exploration des mers le 30 mars prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents, une autre nouvelle vient d'arriver à bon port. Fireshine Games, Team17, le studio indépendant Black Salt Games et Just For Games ont signé un partenariat pour proposer de mettre le chalutier sur cartouche pour proposer de belles éditions physiques aux joueurs de tous bords. Cette édition Deluxe sortira le même jour que la version numérique, et comprendra ainsi les éléments suivants :

À propos de DREDGE :

Prenez le gouvernail de votre chalutier pour partir à la découverte d’une collection d’îles isolées, et des profondeurs avoisinantes, histoire de voir ce qui se cache sous la surface. Vendez votre prise aux gens du cru et accomplissez des quêtes pour en apprendre plus au sujet du passé troublé de chaque zone. Installez un meilleur équipement sur votre bateau pour pêcher en eaux profondes et atteindre des contrées éloignées, mais ne perdez jamais de vue l’heure. Mieux vaut ne pas se retrouver au milieu de l’océan à la nuit tombée...

Explorez les îles et découvrez leurs secrets

Après vous être installé sur une île d’un archipel isolé répondant au doux nom de "The Marrows", vous sillonnez les profondeurs océaniques à la recherche d’artefacts curieux dans des mers habitées par plus de 125 créatures. Explorez les différentes zones tout en accomplissant des quêtes et en visitant les régions insulaires avoisinantes, où vous trouverez des opportunités, des habitants et des secrets propres à chacune d’elles.

Draguez les profondeurs

Quelqu’un vous demande de déterrer le passé... mais cette personne est-elle digne de confiance, et serez-vous à la hauteur de ses attentes ?

Attention à la brume

Le danger est omniprésent, alors ouvrez l’œil (et le bon) pour rester à l’affût des rochers escarpés et des récifs peu profonds. Mais tenez-le-vous pour dit : les menaces les plus terribles rôdent dans la brume qui enveloppe l’océan au nadir de la nuit...

Caractéristiques principales :