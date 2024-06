DREDGE s'offre une édition Complète Collector pour la fin de l'année

Disponible depuis mars 2023 sur Nintendo Switch, DREDGE s'offre une nouvelle virée en mer pour la fin de l'année 2024. astragon Entertainment, Team17 Digital, le studio indépendant Black Salt Game et le distributeur Maximum Entertainment France vont ainsi proposer aux joueurs une nouvelle édition physique collector sur Nintendo Switch et PlayStation 5.

Cette édition Collector inclut le jeu de base, les trois DLC : "Blackstone Key", "The Pale Reach" et "The Iron Rig", une couverture réversible pour le boîtier, un carnet recensant les espèces peuplant les eaux du jeu, une carte marine taille A3, une pièce métallique, un poster double-face, un message des développeurs dans une bouteille, une réplique du Signe de Ruine, le tout protégé dans une belle boîte de collection.