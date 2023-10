Dredge repousse son premier DLC payant

Initialement prévu pour cette année 2023 , The Iron Rig, le premier DLC payant du jeu de pêche surnaturelle Dredge voit sa sortie repoussée à l'année prochaine . Encore une victime de report qui se décale à 2024 pour des raisons de surpopulation de jeux et de marketings difficiles à réaliser avec le si peu de temps qu'il reste à cette année. On imagine donc très bien ce premier DLC débarquer dans le premier trimestre de l'année 2024 étant donné qu'il semble au moins presque fini. Team 17 et Black Salt Games nous donnent rendez-vous bientôt pour nous dévoiler la date de sortie et le prix de ce premier DLC.

La dernière mise à jour gratuite du jeu, publiée au début du mois de septembre , a permis aux joueurs de personnaliser le bateau et d'ajouter des options supplémentaires.

Hey Anglers,



We have an update for you all regarding @BSG_DREDGE's 'The Iron Rig' DLC, plus something exciting on the horizon ????



Check it out ???? pic.twitter.com/MNDLrAr1eZ