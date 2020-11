Drawn to Life: Two Realms : un trailer et une date de sortie fuitent sur le net

Drawn to Life est une licence composée d'une poignée de jeux qui au milieu des années 2000 ont su profiter des spécificités de la NDS pour se faire une place parmi les nombreux jeux de l'époque. Utilisant l'écran tactile de la console avec intelligence, ils invitaient les joueurs à personnaliser leurs jeux en dessinant directement au stylet, les personnages, héros et vilains mais aussi les items, les plateformes, les bonus, les pièges et divers éléments du décors. Brusquement tombée dans l'oubli, la licence s'est rappelée à notre bon souvenir, il y a quelques semaines par le biais d'un nouvel épisode nommé Drawn to Life: Two Realms repéré sur un site de classement de jeux vidéo à Taiwan (voir ici.) Si depuis, aucune annonce officielle n'est venue confirmer l'existence du jeu, voilà qu'il revient aujourd'hui sur le devant de la scène via, à priori, une nouvelle fuite improbable ! En effet, sur le compte Youtube d'un dénommé DylanDude, un trailer en français de Drawn to Life: Two Realms vient d'être publié...

Apparemment, si on se fie à ce trailer, Drawn to Life: Two Realms serait prévu sur Steam, iOS, Android et Nintendo Switch, le 7 décembre prochain . En, attendant, on l'espère, des infos officielles, retrouvez ce trailer ainsi que différentes captures d'écran ci-dessous.

Source : Youtube