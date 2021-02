Drawn to Life : Two Realms - Le DLC gratuit "Creative Pack" enfin disponible

Disponible depuis décembre 2020 sur Nintendo Switch, Drawn to Life: Two Realms se voit gratifier en ce début de mois de février d'un DLC gratuit. Dénommé Creative Pack", ce dernier vous permet de découvrir de nouveaux contenus pour étoffer vos aventures :

Pour en bénéficier rien de plus simple, il vous suffit simplement de mettre à jour votre jeu.

Ton héros et les étonnants Raposa sont de retour dans Drawn to Life: Two Realms, le nouvel épisode de ta série de jeux préférée ! Prends à nouveau le rôle du Créateur, découvre la mystérieuse connexion qui lie les deux mondes et crée un héros pour les sauver tous les deux !